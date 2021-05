Chamusca reconhece as dificuldades, mas aposta na evolução do Botafogo para disputar uma vaga na Série A de 2022 Vitor Silva / Botafogo

Por Lance

Publicado 22/05/2021 20:19

Rio - Apesar do péssimo aproveitamento na disputa de pênaltis na decisão da Taça Rio contra o Vasco, o desempenho do Botafogo na vitória por 1 a 0, em São Januário, neste sábado, revelou aspectos positivos às vésperas da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Vila Nova, na próxima sexta-feira, em Goiás. Em entrevista coletiva, o técnico Marcelo Chamusca analisou o duelo e o desempenho do Glorioso nos últimos dois clássicos e elogiou a consistência defensiva da equipe. No entanto, admitiu a necessidade de melhora no ataque.



"Precisamos evoluir no aspecto ofensivo. Ter mais ambição, ser mais assertivo, ter uma última bola mais qualificada, porque a gente tem um time equilibrado, que consegue construir e que consegue transitar, então, só o que a gente precisa é evoluir", disse o treinador.

Chamusca também afirmou que o Botafogo cresceu muito nas últimas semanas de trabalho no Nilton Santos. De acordo com o treinador, diferentemente do clássico disputado no domingo, o Alvinegro foi melhor na revanche em São Januário e teve construiu chances para sair com o título ainda no tempo regulamentar.

Publicidade

"Eu saio da competição com um entendimento de que a gente cresceu muito nessas últimas semanas, inclusive, no primeiro jogo, onde nós cometemos alguns equívocos, principalmente, porque o adversário nos pressionou muito na saída. Hoje, a gente já melhorou, voltou a apresentar um alto índice de recuperação de bola no campo do adversário, que é uma situação que temos trabalhado bastante", destacou Chamusca.