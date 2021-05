Marcelo Chamusca Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 13:35

Rio - Pressionado pela campanha ruim no Campeonato Carioca e eliminação na Copa do Brasil, o técnico Marcelo Chamusca não deve ser demitido do cargo. Apesar do vice-campeonato contra o Vasco na final da Taça Rio, a equipe teve bom desempenho e demonstrou evolução com relação às últimas partidas, o que deu fôlego extra ao treinador, segundo o 'Ge.com'.

Ainda segundo o portal, a diretoria do Botafogo ainda planeja dar mais cinco reforços a Chamusca para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Além do bom desempenho em campo contra o Cruzmaltino, o ambiente do vestiário e a confiança dos jogadores também são pontos que pesam a favor da permanência do comandante no cargo.

O Vasco saiu na frente no primeiro jogo da final da Taça Rio, no Nilton Santos, por 1 a 0, enquanto o Botafogo bateu o Cruzmaltino, no último sábado, pelo mesmo placar. No entanto, nos pênaltis, o Alvinegro errou todas as cobranças, que deram o título ao time de Marcelo Cabo. O Botafogo estreia na Série B na próxima sexta-feira, contra o Vila Nova.