Bola rosa que será usada durante o mês de outubro no BrasileirãoFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/09/2022 19:35

A CBF informou que usará bolas rosas no Brasileirão durante o mês de outubro. A medida, conforme explicou a entidade, faz parte do "movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama e do câncer de colo de útero".

Assim, as novas bolas já estarão presentes na 29ª rodada do Brasileirão, que começa neste sábado. Ela seguirá presente nos jogos do campeonato até a 34ª rodada do campeonato.

Vale lembrar que a campanha do Outubro Rosa utiliza justamente esse mês para compartilhar informações e promover o controle do câncer de mama e do câncer de colo de útero. O objetivo é reiterar como tanto o diagnóstico precoce quanto a prevenção são fundamentais. Além disso, a campanha também visa proporcionar maior acesso ao serviço de identificação e tratamento desta doença.

CBF APRESENTA A BOLA

Aperfeiçoada ao longo de oito anos e 1.700 horas de testes, a bola de futebol CBF Brasil Flight 2022 é uma revolução em voos consistentes. A tecnologia Nike Aerowsculpt usa sulcos moldados para desviar o fluxo de ar em toda a bola, proporcionando menos arrasto e um voo mais estável. A revolução na aerodinâmica resulta em um voo 30% mais preciso.



A tecnologia All Conditions Control (ACC) adiciona uma textura aderente, seja em climas úmidos ou secos. Já a sobreposição de tinta impressa em 3D otimiza o voo da bola, ajudando a obter mais precisão em cada lance e passe.



Quatro painéis fundidos criam um ponto de toque maior na bola, que é feita de couro sintético (37%), borracha (33%), poliéster (20%) e algodão (10%).