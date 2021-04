Flamengo enfrenta o Resende pela 4 rodada do Campeonato Carioca 2021 Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 06/04/2021 19:33 | Atualizado 06/04/2021 19:35

O Conselho de Administração do Flamengo vai se reunir na próxima sexta-feira, às 18h30, para apreciar e votar o contrato do clube com a Moss, empresa que irá estampar a marca no meião do time profissional masculino e no meião do time feminino.

Segundo apurou a reportagem, o Flamengo irá receber da Moss R$ 3,5 milhões de reais, pois o acordo, inicialmente, era apenas para o meião do time masculino. Como as partes decidiram adicionar o meião da equipe feminina, o valor subiu para R$ 3,6 milhões, que serão pagos à vista até dez dias após a aprovação no Conselho de Administração. Ou seja, até o dia 19 de abril, o Rubro-Negra receberá uma boa quantia na sua conta bancária.

A estreia da parceria entre Flamengo e Moss, após a aprovação do CoDe, acontecerá no domingo, dia 11, contra o Palmeiras, na final da Supercopa do Brasil. A bola rola às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília.