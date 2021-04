Fluminense está perto de fechar a contratação de Cazares Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 12/04/2021 16:33 | Atualizado 12/04/2021 16:47

Rio - Cazares está cada vez mais perto do Fluminense. Conforme apurado pelo Dia, representantes do jogador e dirigentes do clube carioca se reunirão na tarde desta segunda-feira para sacramentar o negócio.

O meia pertence ao Corinthians, com contrato até o fim junho. No entanto, está fora dos planos do técnico Vagner Mancini e será liberado para assinar com o Tricolor. A reportagem apurou que o vínculo do equatoriano com o Fluminense será até o fim de 2022.

Revelado pelo Independiente del Valle, Cazares jogou no Brasil pela primeira vez no Atlético-MG, onde chegou a fazer dupla de ataque com Fred. Entretanto, apesar de boas atuações, envolveu-se em muitas polêmicas fora do campo. Acabou negociado com o Cortinthians, onde não teve bom desempenho em 27 partidas: fez apenas dois gols.

Além de Cazares, o Fluminense tem Willian Bigode, do Palmeiras como alvo para o ataque, assim como Jean Pyerre, do Grêmio. Matheus Babi, do Botafogo, também interessava, mas o clube desistiu após perder a disputa para o Athletico-PR. Para a zaga, a diretoria negocia com David Braz, do Grêmio, e Manuel, que pediu para deixar o Cruzeiro.

