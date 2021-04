Rodinei Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 15/04/2021 13:20 | Atualizado 15/04/2021 13:25

Rio - Emprestados pelo Flamengo, o lateral-direito Rodinei e o volante Piris da Motta podem ter destinos bem diferentes após o fim dos seus vínculos com o Internacional e com o Gençlerbirlii, da Turquia. De acordo com o vice-presidente de relações exteriores do Rubro-Negro, Luiz Fernando Baptista, o Bap, o lateral não deverá permanecer no Colorado, enquanto o paraguaio pode ser negociado em definitivo.

"Rodinei é um grande jogador, está bem no Internacional, ele tem uma cláusula, mas pelo que eu sei, o Inter não deverá pagar e ele deverá retornar ao Flamengo em maio. Se não recebermos uma grande proposta, ele irá permanecer no clube", afirmou.

O dirigente ainda afirmou que mesmo que o Flamengo conte com muitos jogadores para a posição, a temporada de 2021 poderá ser bastante desgastante e por conta disso, Rodinei, caso permaneça será útil para o elenco.



"Será uma temporada ainda mais difícil que a de 2020. Caso o Flamengo avance nas competições, são muitos jogos. É um jogador que pertence ao Flamengo, tem contrato e caso não aconteça nenhuma proposta no valor que o Flamengo deseja, ele irá permanecer", disse.

Sobre Piris da Motta, que atualmente atua pelo Gençlerbirlii, Bap afirmou que o clube turco sinalizou que poderá pagar a quantidade que o Flamengo determinou para a venda do paraguaio. "No caso do Piris, o clube turco se manifestou em favor de contratá-lo em definitivo", disse.

Piris da Motta tem 26 anos e chegou ao Flamengo na temporada de 2018. O valor que o Flamengo deseja receber pelo atleta é o de 3 milhões de euros (cerca de R$ 20,19 milhões na cotação atual).