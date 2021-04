Arão e Gustavo Henrique é a provável dupla de zaga para pegar o Vélez Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 19/04/2021 18:56

Tudo pronto para a estreia na Libertadores. No CT do Boca Juniores, o Flamengo finalizou a preparação para pegar o Vélez nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio José Amalfitani, pela primeira rodada da competição sul-americana. Na atividade tática, Rogério Ceni formou a dupla de zaga com Arão e Gustavo Henrique, deixando Bruno Viana como opção entre os reservas.

Como Rodrigo Caio, suspenso pela expulsão nas oitavas de final da Libertadores 2020, não pode pegar o Vélez, Rogério Ceni teve que mudar a zaga considerada titular, e o treinador optou, pelo menos na última atividade antes de pegar o Vélez, pela manutenção de Arão improvisado no setor ao lado de Gustavo Henrique.

Publicidade

Arrascaeta, que desfalcou o time no clássico com o Vasco na última quinta-feira, segundo o clube por conta de dores no tornozelo, treina normalmente no campo desde domingo e não deve ser problemas para encarar o Vélez.

O provável time do Flamengo é: Diego Alves; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.