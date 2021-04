Galarza é um dos destaques do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Por Venê Casagrande

Publicado 28/04/2021 21:31 | Atualizado 28/04/2021 21:32

Nos últimos dias, um boato envolvendo a situação de Galarza, que pertence ao Olímpia e está emprestado ao Vasco, incomodou a diretoria vascaína. Alguns veículos publicaram que o Cruzmaltino, internamente, tem o planejamento e estratégia de esperar algum clube querer comprar o jogador para o time carioca adquiri-lo em uma "operação casada".

A reportagem procurou Alexandre Pássaro, diretor executivo do Vasco, que, através da assessoria, negou a informação.

“Eu recebi da assessoria hoje de manhã o clipping com essa notícia, mas ela me passou que o repórter não a consultou antes de publicar. É óbvio que não é uma estratégia nossa esperar alguém querer comprar para adquirimos o Mathias, em uma operação casada. Pode eventualmente ocorrer, mas não é nossa estratégia. Não faz qualquer sentido, até porque o próprio Olímpia ficaria com percentual dessa segunda venda. Em um exemplo onde um clube chegasse com 4 milhões de dólares pelo Mathias, o Vasco teria que gastar 1 milhão para comprar. Dos 4 milhões gerados, 1,6 milhões (40%) seria também do Olímpia, que receberia 2,6 milhões no total, restando ao Vasco apenas 2,4 milhões (60%), e ainda descontando 1 milhão da compra, o 'lucro' seria de 1,4 milhões de dólares. Quem está vazando a informação e usando a imprensa para isso precisa melhorar a matemática.”

Alexandre Pássaro e os demais integrantes da diretoria envolvidos no assunto entendem que estão seguros em relação a Galarza porque o Vasco tem a prioridade de compra do meia. Inclusive, a cláusula beneficia ao Cruzmaltino até o último dia do empréstimo (31 de janeiro de 2022).

O único fator que poderia, pelo menos neste momento, fazer com que o Vasco exercesse a opção de compra de Galarza antes do término do empréstimo é o Olímpia oferecer algum desconto no valor da opção de compra, que pode bater 1 milhão de dólares, caso metas pelo jogador sejam cumpridas durante a passagem por São Januário.



Galarza chegou ao Vasco em 2020 e, até o momento, já fez 27 partidas e marcou três gols. Por conta das boas atuações do paraguaio, os torcedores criaram uma expectativa muito grande para saber o futuro do meia.