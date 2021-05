Rodinei comemorando um dos gols com a camisa do Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Flamengo internamente já bateu o martelo e terá uma postura mais tímida no mercado da bola para priorizar a saúde financeira. A lateral direita é uma posição que a diretoria deseja reforçar, pois Isla, atual titular, pode desfalcar o time em até 19 datas no ano por conta de convocações à seleção chilena. Com isso, a cúpula rubro-negra irá recorrer ao 'reforço caseiro'. Leia-se Rodinei.

O lateral direito está emprestado ao Internacional e vive os seus últimos dias no time colorado, mas com a mesma seriedade das primeiras semanas no clube gaúcho. O contrato dele vai até o próximo dia 31, mas já sabe que o vínculo não será renovado e retornará ao Flamengo em junho, como o próprio Marcos Braz, vice de futebol do clube, adiantou ao Jornal O Dia em recente entrevista.

Embora Marcos Braz não tenha dito durante a entrevista, a reportagem apurou que o Flamengo vê com bons olhos o retorno de Rodinei não só pelo fato de que Isla poderá desfalcar a equipe em inúmeros jogos, mas também a evolução do lateral direito durante o empréstimo ao Internacional.

A diretoria rubro-negra monitorou Rodinei durante os 18 meses e chegou à conclusão de que o jogador evoluiu taticamente, fazendo funções que não conseguiria assumir nos tempos de Flamengo. Outro aspecto avaliado pela cúpula foi a questão comportamental do jogador.

Conhecido por ser um cara "resenha" nos bastidores, Rodinei melhorou a postura fora das quatro linhas e mostrou mais foco nos treinamentos e no dia a dia de Internacional. Embora nenhum membro da diretoria do Flamengo estivesse presente na rotina colorada, pessoas foram ouvidas, e os 'feedbacks' foram os melhores possíveis.

O custo-benefício para se ter Rodinei no elenco também é algo que foi avaliado pela diretoria do Flamengo e aprovado. O lateral custa "apenas" R$ 200 mil por mês aos cofres do clube. Atualmente, ele é o sexto jogador mais caro da posição, ficando atrás de Isla (Flamengo), Fagner (Corinthians), Marcos Rocha (Palmeiras), Mariano (Atlético-MG) e Saravia (Internacional).

Diante desse cenário, o Flamengo está com as portas abertas para receber Rodinei e ter o jogador para a disputa do segundo semestre de 2021. Embora ele já tenha atuado pelo Internacional na fase de grupos da Libertadores, a Conmebol permite que ele seja inscrito nas oitavas de final por outra equipe, no caso será o Rubro-Negro carioca. Então, ele será um "reforço caseiro" para uma posição que ainda sofre com atuações irregulares de Isla e um jovem Matheuzinho ainda em processo de evolução.

NÚMEROS DE RODINEI EM 2021 IMPRESSIONAM

Mesmo ciente de que Rodinei não ficará, o Internacional continua escalando Rodinei como titular, e o jogador, com toda seriedade, mantém o nível alto. Na temporada 2021, que começou em março, o lateral entrou em campo nove vezes - sete como titular - marcou um gol e deu sete assistências, demonstrando ser um bom garçom e precisando apenas de 70 minutos para participar de um gol.

Rodinei está com 29 anos e tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2022. A ideia do clube é aproveitar o jogador no segundo semestre de 2021, valorizá-lo ainda mais e depois conseguir fazer uma venda com valores satisfatórios.