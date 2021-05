Lázaro em ação pela Seleção Sub-17 Alexandre Loureiro/CBF

O fato de o Flamengo ter um elenco muito qualificado e recheado de jogadores destaques faz com que o clube não consiga aproveitar jogadores que são considerados promessas da categoria de base. É o caso do meia-atacante Lázaro, atualmente no Sub-20, mas que está próximo de deixar o Rubro-Negro para atuar no futebol inglês. O Huddersfield demonstrou interesse na joia, avançou na negociação e está perto de contratá-lo.

O interesse do Huddersfield em Lázaro é antigo e começou em janeiro, quando o mesmo clube inglês, tentou contratar Lincoln, mas, na ocasião, as conversas não evoluíram. Nas últimas semanas, representantes do time que disputa a Championship voltaram a ligar para os agentes do meia-atacante, e as conversas esquentaram novamente.

Outro clube inglês da Championship também demonstrou interesse em Lázaro, o Birmingham. O Huddersfield está em tratativas mais avançadas, mas, caso demore muito para sacramentar a contratação, o rival pode entrar na briga e dar um chapéu no concorrente.

A ideia do Huddersfield, segundo apurou a reportagem, é contratar Lázaro por empréstimo de um ano (até meio de 2022), com opção de compra de 60% dos direitos econômicos por 3 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais pela cotação atual. O Flamengo, portanto, manteria 40% do jogador que estaria atuando em uma Liga com grande visibilidade e que costuma fazer grandes vendas para a Premier League, a principal da Inglaterra.

O Flamengo entende que Lázaro é uma grande promessa do futebol brasileiro, com direito a gol em título de Mundial Sub-17 pela Seleção, e um jogador que poderia render dentro das quatro linhas no elenco profissional. Porém, a diretoria põe na balança o fato de o meia-atacante dificilmente ter oportunidades com Rogério Ceni, que já sinalizou internamente que não pretende utilizá-lo. Inclusive, o treinador optou por dar chances a Pepê (hoje no Cuiabá), pedindo a renovação de contrato dele, e mantendo Lázaro no Sub-20.

Lázaro é apontado como a mais nova joia da base do Flamengo Reprodução Com isso, a diretoria rubro-negra deu aval aos representantes de Lázaro para que eles possam dar continuidade à negociação tanto com o Huddersfield ou até mesmo com o Birmingham, pois entendem que, neste momento, a melhor escolha é negociar Lázaro para ganhar rodagem, experiência e, quem sabe, fazer uma boa venda no futuro.Outro ponto que pesa a favor de o Flamengo topar o empréstimo é que o contrato de Lázaro com o Rubro-Negro vai até março de 2025. Ou seja, caso a opção de compra não seja exercida, o meia-atacante retorna ao clube com mais experiência e, quem sabe, com mais chances de ser aproveitado no elenco profissional.

A família também enxerga uma ida para o futebol inglês como um ótimo caminho para a carreira de Lázaro. Além de já terem percebido que o garoto terá poucas oportunidades no time profissional, os parentes pensam também na evolução fora de campo, como a oportunidade de aprender a língua inglesa, algo que é muito valorizado por clubes europeus que buscam contratações de jogadores brasileiros.

Lázaro tem 19 anos e é considerado um jovem muito promissor. A sua melhor temporada foi em 2019, pelo Sub-17 do Flamengo, quando disputou 24 partidas e fez 23 gols, atingindo números impressionantes e conquistando títulos de expressão, como o Brasileirão Sub-17 e também o Brasileirão Sub-20, pois entrou em algumas partidas pelo time acima.

