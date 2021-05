Andrey em ação pelo Voltaço André Moreira/Volta Redonda

Por Venê Casagrande

Publicado 07/05/2021 17:25

Difícil, porém não impossível. Esse é o discurso nos bastidores do Volta Redonda, equipe que precisa vencer o Flamengo neste sábado, atual campeão brasileiro da Série A, por, pelo menos, quatro gols de diferença para se classificar à final do Carioca.

Em entrevista ao Jornal O Dia, o goleiro titular do Voltaço, Andrey, falou sobre o confronto com o Rubro-Negro e a necessidade de golear o rival - depois de perder por 3 a 0 no jogo de ida - para conseguir passar à próxima fase do Carioca.

Publicidade

Após a derrota por 3 a 0 no jogo de ida, como ter motivação para conseguir golear o Flamengo, um dos melhores times da América do Sul?

"A nossa motivação é saber que fizemos uma excelente campanha, ficando na frente de dois grandes clubes. E no futebol tudo é possível, sabemos da dificuldade imensa de reverter esse resultado. Temos que entrar em campo e jogar o nosso futebol que nos levou até a semifinal da competição e lutar até o fim."

Publicidade

Você foi um dos melhores goleiros do Carioca. Como enxerga esse seu destaque individual na competição?

"Fico muito feliz com esse reconhecimento. Está sendo uma competição de bastante exigência. Eu fico muito feliz em está tecnicamente e fisicamente em forma para fazer ótimas partidas e ajudar meus companheiros."

Publicidade

O Flamengo apresenta muitas variações no ataque, com diversos jogadores. Como parar o forte sistema ofensivo rubro-negro?

"Temos que ter atenção em todos os setores. O futebol evoluiu, hoje um zagueiro consegue com um passe quebrar linhas e levar perigo ao adversário, e o Flamengo tem jogadores capacitados para isso. Então temos que entrar com o nível de atenção muito alto, e o principal: jogar com confiança quando estiver com a bola nos pés."

Publicidade

Como está a situação contratual com o Volta Redonda? Tem sido procurado por clubes da Série A?



"Meu contrato vai até o final da Série C (de 2021). Estou muito feliz aqui, temos um jogo muito difícil sábado e temos que estar focado nisso e deixar que meu empresário (John Lenon) cuide da minha vida profissional. Sei que ele vai escolher sempre o melhor pra mim."