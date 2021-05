Rodrigo Muniz é um dos nomes mais conhecidos no time que iniciou o Carioca: o atacante fez seis jogos pelo Coritiba no Brasileirão Marcelo Cortes / Flamengo / DIVULGAÇÃO

Por Venê Casagrande

Publicado 10/05/2021 14:58 | Atualizado 10/05/2021 15:19

Artilheiro, jovem, tratado como promessa e valorizado no mercado. É esse o cenário que se encontra Rodrigo Muniz, atacante do Flamengo. Depois de receber consulta do Atlético-MG, o atacante está sendo alvo do Genk, da Bélgica, que conversa com o Rubro-Negro há cerca de 15 dias e já realizou proposta oficial para contratar o garoto de 20 anos.

A reportagem apurou detalhes da última oferta feita pelo time belga ao Flamengo para contratar Rodrigo Muniz: 2,5 milhões de euros à vista + 1,5 milhões de euros em novembro + duas parcelas de 500 mil euros se o atacante atingir a meta de atuar em 20 partidas como titular nas duas primeiras temporadas na Bélgica. Ou seja, o Rubro-Negro pode faturar, caso aceite a oferta, 5 milhões de euros no total, que dá cerca de 33 milhões de reais na cotação atual.

Publicidade

A informação do interesse e as conversas foi noticiada primeiramente pelo Globoesporte.com e o Jornal O Dia trouxe detalhes da proposta do time belga.

O montante oferecido é equivalente a 70% dos direitos econômicos, deixando o time carioca com 30% em uma futura venda. O Flamengo, entretanto, dificulta o jogo e quer ficar com, pelo menos, 50% de Rodrigo Muniz. A estratégia é visando ao futuro do atacante, que tem potencial para mais uma venda e, se destacando, com chances de surgir na Premier League, principal competição da Inglaterra e que mira bastante jogadores que atuam na Bélgica.

Publicidade

Rodrigo Muniz é um dos destaques da categoria de base do Flamengo e foi promovido ao time profissional após a chegada de Rogério Ceni, que pediu o retorno do jogador, então emprestado ao Coritiba. Na temporada 2021, o jovem tem cinco gols em 12 jogos. Com apenas 20 anos, ele é visto como um centroavante raro no mercado, com boa estatura, rápido e bom poder de finalização e cabeceio.