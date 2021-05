Hugo em ação pelo Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 11/05/2021 07:00 | Atualizado 11/05/2021 09:25

De quarta opção a destaque. De garoto promissor a solucionador de problema. De elogiado a criticado. De Neneca a Hugo Souza. Assim pode se resumir a vida do jovem goleiro desde a estreia no elenco principal do Flamengo, no dia 27 de setembro de 2020, até o momento.

De lá para cá pouco mais de sete meses se passaram e muitas histórias já aconteceram, desde defesas milagrosas, com direito à entrevista emocionante, à falha em jogo decisivo pela Copa do Brasil contra o São Paulo, com declarações mostrando personalidade.

Hugo Souza Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação

Pouca gente sabe, mas os representantes responsáveis pela carreira de Hugo Souza, que conta com o ex-jogador André Bahia, não têm medido esforços no trabalho de orientação e formação na transição de atleta de base para jogador de alto nível. E tudo acontece pela conversa, através do conhecimento dos bastidores do futebol. Fato é que Hugo Souza não tem mais o mesmo prestígio com a torcida como em outrora e não vive o seu melhor momento desde a estreia no time principal. Porém, o que está acontecendo com o goleiro é tratado com naturalidade pelas pessoas que compõe o estafe dele, que enxergam que é mais um exemplo para mostrar que "grandes poderes trazem grandes responsabilidades".

Os agentes e os assessores pessoais têm se reunido com Hugo Souza com frequência, no escritório da empresa que toma conta da carreira dele, a Sports Advisor, para por em prática o planejamento de lapidação que todo atleta com muito destaque precisa passar.

A orientação começa no saber lidar com críticas, passa por relacionamento com imprensa, utilização de redes sociais e, principalmente, o significado que ele tem fora de campo por conta da representatividade de ser um negro que atua no gol do Flamengo, algo que pouco aconteceu na história do clube.

Hugo Souza Marcelo Cortes / Flamengo

O estafe tenta mostrar a Hugo Souza é que a expressão dele hoje é diferente. Ele não é mais o "Neneca revelação do Flamengo". Mas, sim, um goleiro que ganhou notoriedade mundial, com direito a interesse real do Ajax, da Holanda, que aguarda o desfecho da situação de Andre Onana, arqueiro pego em doping, para avançar nas tratativas. A preocupação começou depois das recentes matérias de tabloides brasileiros sobre a vida pessoal de Hugo Souza, como compra de carro, separação, foto em barco durante folga e evento com aglomeração, que contou com "fake news" de traição. Tudo isso, somado a atuações não contundentes, deixaram a cabeça do garoto a mil. Mas vale ressaltar que Hugo Souza não tem histórico de indisciplina e que, segundo uma fonte da reportagem, nunca ingeriu bebida alcoólica.

Outro ponto que preocupa os empresários do jogador do Flamengo é que em breve acontecerá a convocação para a seleção brasileira olímpica, um dos focos de Hugo Souza. O planejamento de todos que administram a carreira dele é a presença na lista do técnico Jardine.

A última reunião aconteceu na sexta-feira, véspera de jogo contra o Volta Redonda, que o jogador já sabia que seria reserva na partida mesmo com a ausência de Diego Alves, lesionado. Na conversa, Hugo Souza não demonstrou abatimento pelo fato de ver seu companheiro Gabriel Batista ganhar uma oportunidade, mas revelou no encontro que "iria correr atrás do prejuízo".

Blindado e orientado, Hugo Souza está com a delegação do Flamengo no Chile, onde o Rubro-Negro encara o La Calera nesta terça-feira, às 21h30, pela quarta rodada da Libertadores da América. Sem Diego Alves, machucado, ele surge como a principal opção para a meta do time carioca.