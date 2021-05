Sede da CBF Divulgação/CBF

Por Venê Casagrande

Publicado 11/05/2021 20:16 | Atualizado 11/05/2021 20:31

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), representada por Manoel Flores, Diretor de Competições, e Gilberto Ratto, Diretor de Marketing, se reuniu na terça-feira (11) com os clubes da Série A para apresentar o projeto de padronização de números e nomes nas camisas das equipes no Brasileirão 2021.

O encontro aconteceu de maneira virtual e contou com representantes das equipes de marketing dos clubes da Série A. A ideia da CBF é que todos os times usem o mesmo 'design' e 'layout' nas camisas nas partidas oficiais da competição em 2021.

Inicialmente, não seria uma obrigatoriedade para esta temporada, mas, na reunião, Manoel Flores não descartou a possibilidade de debater com o Conselho Técnico da CBF para que se torne uma regra futura, como acontece nas principais ligas de futebol da Europa.

A CBF se propôs a disponibilizar os modelos dos nomes e números , sem custos, com a empresa sugerida por ela, caso seja do interesse. Alguns representantes gostaram da ideia e se mostraram a favor principalmente pelo fato de não ter que desembolsar uma verba extra. Outros disseram que iriam analisar e pediram tempo para estudar a oferta. E o Flamengo, de antemão, informou que seguirá com o modelo usado atualmente neste ano.

Segundo apurou a reportagem, o Flamengo entende que não cabe a CBF controlar o 'layout' e a produção dos nomes e números dos clubes, mesmo que seja algo sem custos aos times. O Rubro-Negro, atualmente, utiliza modelos que precisaram ser aprovadas pela Adidas. Ou seja, qualquer mudança precisa do aval da fornecedora de materiais, algo que não seria tão fácil e em um curto espaço de tempo.

Outro ponto que fez o Flamengo ser contrário à oferta da CBF é que o time carioca não entende a razão da CBF definir apenas uma empresa para distribuir para todos os clubes os modelos de números e nomes das camisas. Caso realmente seja acertada uma futura padronização, algo que o Fla não vê como necessário, entende que ela deve ser definida em termos de layout, ficando a decisão de produção a cargo de cada clube.

A reportagem procurou o Departamento de Marketing do Flamengo para falar sobre o assunto, mas a resposta foi que o clube somente se manifestará depois de posicionar oficialmente à CBF. Todos os clubes precisarão responder de maneira oficial à CBF antes do começo da disputa do Brasileirão, que será no fim deste mês. Outras agremiações foram procuradas também, mas optaram pelo silêncio.