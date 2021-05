Flamengo e Union lá calera Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 17/05/2021 18:14 | Atualizado 17/05/2021 18:26

O Flamengo acertou o patrocínio que faltava para preencher todas as propriedades do uniforme. O clube fechou acordo com "Rede ABC de Construção" para que a marca seja exibida no calção do time profissional de futebol masculino até dezembro.

Segundo apurou a reportagem, o Rubro-Negro irá receber R$ 3,5 milhões pela parceria até dezembro (sendo 0,5 em material), o que corresponde a um contrato anual de R$ 5,6 milhões. Além disso, o Flamengo tem direito a participação nas vendas se passar de um montante determinado.

O ex-patrocinador do Flamengo no calção, a Union Life, empresa que não cumpriu com os compromissos financeiros e perdeu o contrato, havia acordado pagar R$ 4,3 milhões em 12 meses. Ou seja, o Departamento de Marketing, mesmo diante de uma crise financeira no país por conta da pandemia, conseguiu um vínculo com bons números.