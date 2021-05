Placas contendo o nome do estádio deverão fazer menção ao milésimo gol do Pelé Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 18/05/2021 11:36 | Atualizado 18/05/2021 11:43

Rio - O segundo jogo da final entre Flamengo e Fluminense está dando muito o que falar. Após a informação de que a Ferj e o governo do Distrito Federal estão negociando que a partida ocorra no estádio do Mané Garrincha e com público, nos bastidores, o Rubro-Negro já declina e pensa em desistir de levar o jogo para a capital federal. Manter a partida no Maracanã é a medida mais provável a se tomar. O estado do gramado é algo que deverá pesar na decisão.

Em entrevista ao portal "globoesporte.com", Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, confirmou que está negociando a possibilidade da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, ocorrer no estádio do Mané Garrincha, em Brasília. O mandatário revelou que caso o jogo seja confirmado no local, ele irá alterar o decreto em vigor no Distrito Federal para permitir a presença de público no estádio.

É de interesse da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) fazer uma final com cerca de 20 mil pessoas na arquibancada. A entidade confirmou em nota que deseja tirar a partida no Maracanã, neste sábado. O Fluminense é contrário que a partida acontece em Brasília e com a presença de público.