Thuler tem 21 anos Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 18/05/2021 14:03 | Atualizado 18/05/2021 14:10

O Flamengo fechou o empréstimo do zagueiro Thuler ao Montpellier em março, mas, por conta da janela de transferência e a pandemia da Covid-19, o jogador precisou aguardar até junho para poder conseguir a liberação e embarcar para se apresentar ao novo clube. Nas últimas horas, o estafe do jovem recebeu a confirmação: embarca dia 5 e assina o contrato de empréstimo de 18 meses no dia 9.

O Montpellier pagará ao Flamengo 200 mil euros, cerca de R$ 1,3 milhão, pelo empréstimo de 18 meses de Thuler. A opção de compra ao término do vínculo está avaliada em 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 16 milhões, por 85% dos direitos econômicos. Caso o time francês decida por exercer a cláusula, os 200 mil euros de empréstimo será descontado, fazendo a opção de compra cair para 2,3 milhões de euros. Ou seja, o Rubro-Negro recebe, no mínimo 1,3 milhões de reais e no máximo R$ 16 milhões de reais.

Publicidade

Matheus Thuler tem 21 anos e está desde os tempos de futsal no Flamengo. O atual contrato dele com o Rubro-Negro vai até dezembro de 2024. A sua última renovação aconteceu em 2020, com extensão do tempo do compromisso e valorização salarial.