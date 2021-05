Klebinho pode pintar no Brasil de Pelotas Reprodução Instagram Klebinho

Fora dos planos do técnico Rogério Ceni, Klebinho pode ser negociado com o Brasil de Pelotas, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A curiosidade é que quem está intermediando a transferência do lateral-direito é Léo Moura, ex-lateral-direito, atualmente empresário e considerado por muitos como ídolo do Rubro-Negro.

Segundo apurou a reportagem, Léo Moura pediu autorização ao empresário de Klebinho, Bernardo Escansette, que não quais falar sobre o assunto, para poder indicar o jovem lateral ao Brasil de Pelotas. O clube gaúcho, agora, avalia a possibilidade de formalizar uma proposta oficial para ter o jogador.

O modelo de negócio deve ser parecido com o que o Flamengo fez na ida de Pepê ao Cuiabá. Não receber compensação financeira, mas continuar com percentual de direitos econômicos para uma futura venda. Klebinho tem contrato até dezembro deste ano, e a diretoria não tem interesse em renovar o vínculo.

Recentemente, Klebinho por pouco não foi para o Santa Cruz. O jogador chegou a assinar a documentação e aguardou a liberação do Flamengo, que não aconteceu depois de Rogério Ceni pedir à diretoria um período para avaliar o atleta nos treinamentos.

Menos de uma semana se passou, e o treinador autorizou a saída do lateral, mas já era tarde, e o Santa Cruz já havia desistido de contratar Klebinho por não ter gostado da postura do Flamengo.

Klebinho tem 22 anos e é cria das categorias de base do Flamengo. Em 2019, ele foi emprestado ao Tokyo Verdy, do Japão. Embora tenha se destacado por lá, o clube japonês não quis exercer a opção de compra, e o jogador precisou retornar ao Ninho do Urubu.

Atualmente, Klebinho cumpre a sua rotina de treinamento em horário diferente do elenco do Flamengo.