02/01/2022

O Vasco está próximo de anunciar mais uma contratação para a disputa da temporada 2022. O atacante Raniel, que pertence ao Santos, chegou ao Rio neste domingo para realizar exames nesta segunda-feira e assinar contrato com o Cruzmaltino por empréstimo de um ano.

A reportagem do Jornal O Dia, que já havia adiantado o acerto entre as partes no meio de dezembro, apurou detalhes do contrato entre as equipes e o empresário do atletla:

Empréstimo de 1 ano;



Vasco e Santos vão dividir o salário (50% para cada - R$ 104 mil para cada);



Opção de compra de US$ 2 milhões (cerca de 11,4 milhões) por 60% dos direitos econômicos.

O Vasco aguarda os exames médicos para anunciar a contratação de Raniel. O atacante chegou ao Santos na temporada 2020 e disputou apenas 33 partidas em dois anos de Vila Belmiro, marcando 3 gols e dando uma assistência.

Antes do Peixe, Raniel defendeu o São Paulo, Cruzeiro e Santa Cruz. Além do Vasco, o CSA demonstrou interesse no atacante, mas o salto salário do atleta fez com que as conversas não evoluíssem.