Wesley em ação pelo profissional do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/01/2022 16:31 | Atualizado 02/01/2022 16:34

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, a principal competição voltada a para a categoria de base, vai começar. O Flamengo estreia na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Forte-ES. Para tentar o quinto título, o técnico Fábio Matias contará com um elenco repleto de joias e destaques das categorias de base. Um deles atua na lateral direita, tem apenas 18 anos e já fez a sua estreia no time profissional rubro-negro: Wesley.

No Flamengo desde abril de 2021, Wesley chegou ao clube após realizar apenas dois dias de teste e tem crescido dentro do clube de uma forma que chama atenção. Mas tal evolução do jovem lateral é surpresa para torcedores e funcionários da diretoria, mas não para os agentes do atleta, que o acompanham desde os tempos de Tubarão-SC, quando o menino recebia apenas uma ajuda de custo de R$ 200 e mesmo assim tinha que conviver com atrasos.

No Tubarão-SC, com apenas 16 anos, Wesley fez a sua estreia no time profissional. Com muito potencial e um poder de evolução admirável, os agentes Marcos Marinho e Sávio (ex-jogador, ídolo do Flamengo, e atualmente empresário) decidiram lapidar a joia, que, num intervalo de oito meses, deixou de ganhar R$ 200 de ajuda de custo, já assinou o segundo contrato com o Rubro-Negro carioca e é titular do Sub-20, com direito a estreia no time profissional na última rodada do Brasileirão 2021, quando foi eleito o melhor em campo pela equipe diante do Atlético-GO.

Wesley vai vestir a camisa do Flamengo. O lateral-direito, que chegou ao Tubarão em agosto de 2019 para o sub-17, fez a sua estreia profissional na Copa Santa Catarina contra o Joinville. Boa sorte no Mengão, Wesley pic.twitter.com/EkQ9l6NZEk — Clube Atlético Tubarão (@catubarao) April 16, 2021

Para conhecer melhor a história de Wesley, a reportagem conversou com um dos agentes do lateral, Marcos Marinho, que contou detalhes da trajetória do lateral de 18 anos até chegar ao Flamengo.

"Wesley é um menino que foi criado em Florianópolis, no bairro de Santo Antônio de Lisboa. A vida inteira fez testes, passou rapidamente pelo Figueirense, pela base, e depois foi parar no Tubarão, de Santa Catarina. Ele estrou no profissional com 16 anos e nos chamou atenção. Um amigo nosso de Florianópolis mandou um vídeo dele para mim e para o Sávio (ex-jogador, ídolo do Flamengo, e atualmente empresário). A gente ficou impressionado."

E como Wesley chegou ao Flamengo?

Wesley assinando contrato com o Flamengo Reprodução Redes Sociais Wesley O atual contrato vai até quando? "Ele estava no Tubarão-SC, ganhando uma ajuda de custo de 200 reais. A gente pegou ele e o levamos para fazer teste no Flamengo. Foi aprovado em dois dias. No segundo dia, ele foi aprovado e o Flamengo assinou um contrato bom com ele. Na sequência, nos primeiros três meses, barra todo mundo no Flamengo, mostra um excelente futebol no Sub-20. Flamengo o chama para renovar, renovamos, e já estamos no segundo contrato com o Flamengo."

"O contrato dele com o Flamengo vai até 2024 e é curioso que nos primeiros 90 dias já ligou para gente clube russo, clube português, buscando informações. É um atleta hoje 100% focado em desenvolver no Flamengo e quem sabe em 2022 ter oportunidades no profissional. É um menino que trabalha muito para conseguir um lugar ao sol no grupo do Flamengo. Mais incrível a forma como ele estreou. Ele foi muito bem (contra o Atlético-GO, na última rodada do Brasileirão 2021). Jogou com uma velocidade incrível."

Qual é o ponto forte dele?

"O ponte forte dele é a velocidade. A maior virtude dele é essa, velocidade com a bola nos pés e também para quebrar espaço. Creio que o Wesley pode ser uma grata surpresa para 2022."