Pablo - Rubens Chiri/São Paulo

Pablo Rubens Chiri/São Paulo

Publicado 02/01/2022 18:18

O Ceará (ainda) não desistiu de ter Pablo, do São Paulo. Após chegar a um acordo com o Tricolor para ter o atacante por empréstimo, a diretoria do Vovô aguarda uma resposta do atleta até este domingo. Caso o posicionamento do jogador não seja dado ainda hoje, o time cearense vai se retirar das tratativas, pelo menos foi o que garantiu o diretor Jorge Macedo ao Jornal O Dia.

"Já temos uma resposta do São Paulo, um ok, mas agora falta do jogador, que ainda não deu a resposta. Vamos esperar até hoje. Está dentro do prazo. Caso não responda, vamos encerrar as tratativas.

A reportagem também entrou em contato com a empresa GR2, que agencia a carreira de Pablo, mas até a publicação da matéria não obteve retorno.

Contratado há três anos após a diretoria ganhar a concorrência com o Flamengo (é a maior negociação da história do São Paulo, cerca de R$ 26,6 milhões no câmbio da época), Pablo perdeu prestígio com a torcida depois de atuações ruins com a camisa tricolor.



Recentemente, por conta de gatilhos em contrato, Pablo teve o vínculo estendido e aumento salarial no São Paulo. A diretoria, entretanto, vê com bons olhos um empréstimo, mas o atacante, pelo menos até o momento, não se animou com a possibilidade de se transferir ao Ceará