Nathan - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

NathanFoto: Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 03/01/2022 12:12

Rio - O Fluminense está próximo de acertar a quinta contratação para a temporada 2022. O Tricolor tem reunião marcada com os representantes de Nathan, na tarde desta segunda-feira, para acertar a chegada do jogador ao clube das Laranjeiras. O time carioca vai bancar o salário de forma integral, e pagará 1 milhão de reais pelo empréstimo de um ano do meia.

O meia pertence ao Atlético-MG, que deixou a decisão nas mãos do jogador e agora aguarda apenas o retorno dos agentes e do atleta para sacramentar o empréstimo. O pai de Nathan, um dos representantes do camisa 23, está a caminho do Rio para fechar a ida do jogador para o Fluminense.

O Fluminense disputava com o Santos a contração do meia, mas segundo o presidente do clube paulista, o Peixe saiu de cena após entender que o jogador estava em leilão.

Em contato com a reportagem, o mandatário Andrés Rueda afirmou: "declinamos e desistimos. Não estamos interessados em disputar o atleta com vários clubes. É um bom jogador, mas nesse modelo não temos mais interesse".



Nathan agora se juntará a Felipe Melo, Willian Bigode, Mario Pineida e David Duarte como as novidades do time das laranjeiras para 2022.