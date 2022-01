Cano será o novo atacante do Fluminense - Rafael Ribeiro/Vasco

Cano será o novo atacante do FluminenseRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 03/01/2022 12:53

Rio - O atacante Germán Cano será o novo reforço do Fluminense. O jogador vai assinar por dois anos com o Tricolor e chega no próximo fim de semana para realizar exames e se apresentar ao clube das Laranjeiras.

Em contato com a reportagem, o empresário do jogador, José Constanzo, confirmou que o atacante vai assinar com o tricolor pelas duas próximas temporadas. Cano será o sexto reforço do Tricolor para este ano.

Além do centroavante argentino, Felipe Melo, Willian Bigode, Mario Pineida e David Duarte já foram anunciados pelo Fluminense como seus novos reforços. O meia Nathan, também já está encaminhado com o Tricolor, e deve ser anunciado ainda nesta semana.