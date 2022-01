Samir - Divulgação/Udinese

Publicado 03/01/2022 13:46 | Atualizado 03/01/2022 14:12

Rio - O zagueiro Samir, da Udinese, está de mudança na Europa. Nesta segunda-feira, os representantes do defensor se reuniram com o Watford, da Inglaterra, e encaminharam a compra atleta de 27 anos por três temporadas. Vale ressaltar que os dois clubes pertencem a Giampaolo Pozzo, empresário italiano, o que facilitou as negociações.

Com a concretização da compra, o Flamengo - clube que revelou o jogador - terá direito a uma compensação financeira pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Samir veio da base rubro-negra e foi vendido para Udinese em 2015, por cerca de R$ 16 milhões (4 milhões de euros na cotação da época).

Antes de chegar a Udinese, Samir disputou a temporada 2015/2016 no Hellas Verona, onde esteve presente em apenas três partidas, marcando um gol. Já pelo time de Údine, o zagueiro participou de 147 partidas e anotou seis gols.