Nathan, meia do Atlético-MG - Divulgação

Publicado 03/01/2022 17:56 | Atualizado 03/01/2022 17:57

Fim da reunião e reforço acertado: Nathan é jogador do Fluminense. O meia, que chegará por empréstimo ao Tricolor, fará exames nesta terça-feira para assinar o vínculo com a equipe carioca. O acordo foi selado após uma reunião entre os representantes do jogador do Atlético-MG e membros da diretoria da equipe carioca.

O Fluminense arcará de forma integral com o salário de Nathan e também pagará ao Atlético-MG R$ 1 milhão pelo empréstimo do meia, que assinará vínculo válido até dezembro.

