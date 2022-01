Camisa 9 está pronto pra continuar com o Manto - Reprodução

Publicado 03/01/2022 18:15

Os jogadores do Flamengo são destaques no cenário mundial do futebol e é normal que despertem o interesse de clubes mundo afora. É o caso de Gabigol, que entrou na mira do West Ham, da Inglaterra. O time inglês entrou em contato com a diretoria rubro-negra para demonstrar interesse em ter o camisa 9 por empréstimo de 18 meses, com compensação financeira.

A proposta foi enviada e recusada no mesmo dia. Em contato com a reportagem, um membro da diretoria do Flamengo, confirmou a oferta do West Ham e garantiu que "não faz o menor sentido emprestar o Gabi e que conta 1.000% com o atacante".

O valor da compensação financeira que o West Ham estava disposto a dar ao Flamengo para ter Gabigol por empréstimo de 18 meses foi de cerca de 6 milhões de euros, algo em torno de 32 milhões de reais.

A informação do interesse em Gabigol foi publicada primeiramente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo Jornal O Dia.