Thiago Maia - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/01/2022 21:05 | Atualizado 03/01/2022 21:18

O Flamengo está muito perto de acertar a permanência de Thiago Maia em definitivo. A diretoria tem conversas avançadas com o Lille, da França, para ficar com o volante e assinar contrato válido por quatro anos.

Há um acordo entre as partes para que o Flamengo pague 4 milhões de euros, cerca de 25,6 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos de Thiago Maia. A diretoria rubro-negra, agora, busca um acerto para a forma de pagamento. A cúpula carioca tenta fazer com que o valor seja diluído em quatro anos, tempo do vínculo que o volante assinará com o Fla.

Vale ressaltar que a opção de compra era de 6,5 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo conseguiu nas negociações uma grande redução do valor.