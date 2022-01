Fabinho em ação pelo Vovô - Divulgação Ceará

Publicado 04/01/2022 16:07 | Atualizado 04/01/2022 16:07

O Botafogo está no mercado em busca de reforços para a temporada 2022 e tem negociação avançada para chegar a um acordo com Fabinho, que estava no Ceará e ficou livre após não renovar o vínculo com o Vovô.

Segundo apurou a reportagem, as conversas estão em estágio avançado e estão sendo conduzidas pelo diretor Eduardo Freeland, com a anuência dos demais membros da diretoria do Botafogo.

Fabinho tem 35 anos e atua como meia e também volante. No Ceará desde 2018, o jogador também acumula passagens por Internacional Figueirense e América-RN.