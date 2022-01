Fabinho em ação pelo Vovô - Divulgação Ceará

Publicado 05/01/2022 13:08

O Botafogo está próximo de anunciar a contratação do volante Fabinho, ex-Ceará e que está livre no mercado após não renovar com o Vovô. O jogador esteve nesta manhã no Nilton Santos e iniciou os exames médicos para poder assinar contrato.

Os testes clínicos, entretanto, só poderão ser finalizados nesta quinta-feira, quando ele dará a "canetada" para ser anunciado de maneira oficial como reforço do Botafogo. A chegada de Fabinho foi um pedido de Enderson Moreira, pois o treinador trabalhou com o atleta nos tempos de Ceará.

Fabinho tem 35 anos e atua como meia e também volante. No Ceará desde 2018, o jogador também acumula passagens por Internacional Figueirense e América-RN.