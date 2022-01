Thiago Maia - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 05/01/2022 14:29 | Atualizado 05/01/2022 14:31

Acordo selado e minutas trocadas. O Flamengo finalizou a operação, acertou a compra de Thiago Maia junto ao Lille e assinará um novo vínculo com o volante, válido por quatro anos, na próxima semana, quando o atleta se reapresenta após o período de férias. O Departamento Jurídico dos dois clubes já iniciaram o processo de troca de documentos para oficializarem a transação.

Thiago Maia, inclusive, já foi comunicado pela diretoria do Flamengo e seus representantes que o negócio está acertado. O Lille, clube que (ainda) tem contrato com o volante até junho de 2023, viu com bons olhos a venda e facilitou nas conversas com o Rubro-Negro, com direito a redução do valor da opção de compra de € 6,5 milhões para € 4 milhões.

Com 24 anos, Thiago Maia está no Flamengo desde 2020 e nunca escondeu ser torcedor de carteirinha do Rubro-Negro. Até o momento foram 60 partidas, dois gols, uma assistência e uma grave lesão no joelho, que o tirou do campo por nove meses, com direito a cirurgia.

O volante chegou ao Lille em 2018, com status de craque, e custando 14 milhões de euros (R$ 51 milhões na cotação da época). Na ocasião, o Santos, clube que o volante defendia, ficou com 60% do montante, 30% era do jogador e outros 10% foram prometidos pelo Alvinegro para empresários.