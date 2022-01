Nathan chega ao Fluminense por empréstimo até o fim do ano - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 05/01/2022 21:13

O Atlético-MG e o Fluminense seguiram o que muitos clubes já fizeram nos acordos de empréstimo no contrato envolvendo Nathan. Caso o meia entre em campo pelo Tricolor para encarar o Galo durante o período em que estiver cedido pelos mineiros aos cariocas (até dezembro de 2022), a equipe das Laranjeiras terá que pagar multa de R$ 1 milhão.

A cláusula é uma forma de a equipe que está cedendo o jogador, no caso do Atlético-MG, se proteger contra o Fluminense, que será rival direto do Galo durante a temporada.

Além disso, o Fluminense pagou R$ 1 milhão pelo empréstimo e assumirá o salário de Nathan de forma integral, além de ter valor de passe fixado para o Tricolor comprar o jogador ao término do empréstimo: 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos.

Nathan já foi anunciado de maneira oficial como jogador do Fluminense e falou sobre a expectativa de representar o time tricolor:

"Eu aprendi muito nessa questão de jogar em outras posições. Às vezes um técnico falava: 'O Nathan tem que atuar mais recuado'. Aí eu jogava de segundo volante. Chegava em outro time, e falavam: 'O Nathan finaliza bem, vamos colocar ele mais para a frente'. Isso acho que me ajudou muito a aprender taticamente. Hoje me sinto mais prevalecido por conseguir fazer outras posições além da minha."