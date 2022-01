Weverton - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 06/01/2022 14:22 | Atualizado 06/01/2022 14:27

O Vasco encaminhou a contratação do lateral-direito Weverton, do Red Bull Bragantino. O time carioca fez oferta para ter o atleta de 22 anos por empréstimo, com opção de compra, e há otimismo muito grande em São Januário.

Weverton é cria das categorias de base do Cruzeiro e ficou conhecido por dar uma "caneta" em Neymar em um dos treinamentos da seleção brasileira na Granja Comary. Em 2020 chegou ao Bragantino, clube que tem contrato até 2024.