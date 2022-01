Bruno Nazário - Divulgação/Botafogo

Publicado 06/01/2022 20:10 | Atualizado 06/01/2022 20:11

Após fechar com o lateral-direito Weverton por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, como o Jornal O Dia adiantou, o Vasco acertou a contratação de mais um jogador na noite desta quinta-feira. Trata-se de Bruno Nazario, que pertence ao TSG 1899 Hoffenheim, da Alemanha, e atuou por Botafogo e América-MG em 2021.

Os Departamentos Jurídicos do Vasco e do TSG 1899 Hoffenheim iniciaram a troca de documentos para que o negócio seja oficializado. No acordo, o time vascaíno vai assumir o salário de Bruno Nazário de forma integral e não terá valor de opção de compra definido, porém a equipe de São Januário terá preferência para firmar um vínculo em definitivo com o meia.

Com 26 anos, Bruno Nazario acumula passagens por Figueirense, Lechia Gdansk, da Polônia, Cruzeiro, Guarani, Athletico-PR, além de Botafogo, América-MG e TSG 1899 Hoffenheim, já citados acima.