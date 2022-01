Cristiano foi um dos destaques do Sheriff na Champions League - Reprodução

Publicado 06/01/2022 21:30

O Fluminense trabalha para anunciar de forma oficial a contratação de Cristiano, lateral que estava no Sheriff, da Moldávia, nesta sexta-feira. O jogador já realizou exames médicos e é esperado no CT do Tricolor pela manhã para poder assinar o contrato válido por três anos.

A negociação demorou para ser sacramentada pois um clube pernambucano precisou ser envolvido nas conversas. O Vitória de Santo Antão-PE, por contrato, tinha direito a receber 30% do valor da venda de Cristiano pelo Sheriff, que não abria mão de receber 1,2 milhão de euros para liberar o atleta e pediu para o Tricolor negociar com o Vitória-PE um outro valor.

Ou seja, Sheriff queria embolsar 1,2 milhão de euros e não queria repassar nenhuma fatia ao Vitória-PE. O Fluminense, portanto, precisou conversar com os pernambucanos e, depois de quase uma semana de negociação, chegaram num acordo.

Com isso, o Flu está livre para assinar com Cristiano e ter o atleta pelas próximas três temporadas. O Tricolor já anunciou as contratações de Nathan, Pineida, Felipe Melo, David Duarte e William Bigode.