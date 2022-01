Rodrigo Caio fica dias internado por conta de infecção, mas terá alta e se reapresenta ao Flamengo dentro do prazo | Coluna do Venê | O Dia

Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/01/2022 14:25

Ano novo, problema antigo: o começo de temporada não está sendo dos melhores para Rodrigo Caio. O zagueiro teve diagnosticada uma infecção de pele (na região dos pontos da cirurgia no joelho que realizou em dezembro) e precisou tratar com antibiótico venoso. Por conta disso, ele precisou ser internado no dia 2 de janeiro, mas já evoluiu bastante, amanhã terá alta e irá se reapresentar ao Flamengo normalmente no dia 10 de janeiro (segunda-feira), conforme planejamento anterior.

Nos bastidores do Flamengo, o Departamento Médico trata a situação com normalidade dentro do possível e não acredita que o problema ocorrido irá atrapalhar em grande proporção o retorno de Rodrigo Caio aos gramados.

Vale ressaltar que Rodrigo Caio vem de uma temporada ruim, disputado apenas 45% dos jogos do Flamengo em 2021 e com muitas lesões.