Flamengo e Adidas - Divulgação

Publicado 07/01/2022 15:41 | Atualizado 07/01/2022 15:45

No dia que Paulo Sousa chegou ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, o Conselho Deliberativo do clube convocou reunião extraordinária para o dia 17 de janeiro para apreciar e votar a minuta do novo contrato com a Adidas, empresa responsável pela distribuição de material esportivo.

O atual vínculo do Flamengo com a Adidas vai até 2023, mas o clube e a empresa se anteciparam, chegaram a um acordo e encaminharam a extensão do vínculo, que depende da aprovação do Conselho Deliberativo.

O novo acordo é por quatro anos, começando por agora, primeiro semestre de 2022, e indo até o primeiro semestre de 2025, com valores maiores que os atuais.

Para efeito de comparação, o contrato atual, fechado em 2013 e com término em 2023, previa rendimento de R$ 30 milhões por ano, além de 10% de comissão no valor de custo de cada camisa. Agora, o Rubro-Negro terá R$ 32 milhões por ano, com uma participação de 30% em royalites.