Conselho Deliberativo do Flamengo convoca reunião para votar novo contrato com a Adidas; clube terá aumento em participação

Acordo atual entre as partes vai até 2023, mas o clube e a empresa se anteciparam, chegaram a um acordo e encaminharam a extensão do vínculo, que depende da aprovação no encontro do dia 17

Publicado 07/01/2022 15:41 | Atualizado há 5 horas