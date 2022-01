Cléber, atacante do Ceará - Divulgação

Publicado 07/01/2022 20:23

Depois do zagueiro Klaus e do volante Fabinho, o Botafogo tentou, nos últimos dias, a contratação de mais um jogador que atuou pelo Ceará em 2021. Trata-se do atacante Cléber. Segundo uma fonte do Alvinegro carioca, a proposta foi enviada ao Vovô, que fez exigências financeiras.

A reportagem entrou em contato com o presidente do Ceará, Robinson de Castro, que confirmou a proposta do Botafogo por Cléber, mas garantiu que não irá liberar o atacante para o time carioca:

"Não vai. Não vai andar. Não vou abrir (ao ser perguntado sobre detalhes da oferta do Botafogo)", disse o mandatário do Vovô.

A reportagem tentou contato com a diretoria do Botafogo para ouvir a versão da etequipe carioca, mas, até a publicação, não obteve sucesso.

Recentemente, o Ceará por pouco não emprestou Cleber ao Al Wasl, dos Emirados Árabes. As negociações chegaram em estágio final de negociação, mas, em cima da hora, os "sheiks" desistiram de pagar para ter o atleta e mudou de alvo.

Cléber chegou ao Ceará em 2020. Até o momento, ele fez 82 partidas e marcou 14 gols. Além do Vovô, ele já vestiu as camisas de Icasa, Barbalha e Vitória-BA. O atacante foi peça fundamental no título da Copa do Nordeste em 2020. O atual contrato dele vai até 2024.