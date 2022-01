Thiago Maia concede entrevista exclusiva ao O Dia - Jornal O Dia

Publicado 09/01/2022 16:30

"A assinatura está muito próxima. Creio que na segunda ou na terça eu assine. Realmente já assinei a minha rescisão com o Lille. Estou muito feliz. Era o meu objetivo ficar. Agora quero retribuir dentro de campo e ganhar vários títulos", disse Thiago Maia ao Jornal O Dia.

Apesar do final feliz na negociação do Flamengo com o Lille, Thiago Maia revelou que o desfecho quase foi diferente. Segundo o volante, ele não iria ficar no Rubro-Negro e voltaria ao clube francês ao término do empréstimo, em junho deste ano. Mas, com a chegada de Paulo Sousa, o cenário mudou.

"Até então eu não ia ficar. Foi uma conversa bem dura, mas graças a Deus o Paulo Sousa chegou. Tive uma conversa com ele também, bem acessível, me quer no clube e tem grande parte nisso aí também", revelou o volante.

Thiago Maia também deu alguns detalhes da conversa que teve com Paulo Sousa. Esse foi o primeiro contato entre os dois, pois a reapresentação do elenco acontece apenas nesta segunda-feira (10), quando o português encontrará os jogadores do time profissional rubro-negro.

"A gente fez uma chamada de vídeo. Foi bem legal. Me senti bem confiante e feliz. Nunca aconteceu isso comigo (no Flamengo). Perguntou como eu estava, como eu estava me sentindo, a minha lesão, se eu estava treinando e fortalecendo o joelho (que passou por cirurgia). Foi uma conversa amigável. Estou bem feliz e confiante e espero que 2022 seja melhor que 2021."

Antes de se despedir e entrar no táxi após desembarcar no Rio de Janeiro, Thiago Maia aproveitou para mandar um recado para a torcida do Flamengo e confessou que também acha que fez um fim de temporada 2021 aquém do esperado pelos rubro-negros.

Thiago Maia comemora permanência no Flamengo Jornal O DIA DETALHES E VALORES DA COMPRA DE THIAGO MAIA "Tudo certo com o meu joelho e parte físico. A expectativa é a melhor possível para 2022. Sei que no fim de 2021 eu deixei a desejar um pouco, mas agora ano novo e vida nova. Se Deus quiser em 2022 teremos mais títulos", finalizou Thiago Maia.

O Flamengo negociou com o Lille e conseguiu reduzir o valor da opção de compra de 6,5 milhões de euros para 4 milhões de euros, cerca de 25,3 milhões de reais, que serão quitados em parcelas diluídas em quatro anos.

O novo vínculo de Thiago Maia terá validade até dezembro de 2026, com uma multa rescisória alta para o mercado do exterior. O Flamengo comemorou internamente o sucesso na negociação e entende que, além de ser um atleta importante no ponto de vista técnico, ele também possui poder de revenda, pois tem apenas 24 anos.