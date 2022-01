Vasco demonstra interesse na contratação do zagueiro Oliveira, do Atlético-GO | Coluna do Venê | O Dia

Zagueiro Oliveira interessa ao Vasco - Foto: Héber Gomes/Atlético-GO

Publicado 09/01/2022 17:18

Rio - O Vasco demonstrou interesse na contratação do zagueiro Oliveira, do Atlético-GO. Além disso, o técnico Zé Ricardo chegou a entrar em contato com o jogador para apresentar o projeto do Cruz-Maltino nesta temporada.

Em contato com a reportagem, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou o interesse do Vasco, mas prega cautela para ver se chega mais um zagueiro com a intenção de reforçar o elenco na Série A.

O Cruz-Maltino mira em contratações de reforços para fortalecer o elenco nesta temporada a fim de alcançar o acesso à elite do futebol brasileiro. Na última temporada, o zagueiro Oliveira disputou 31 partidas e marcou dois gols pelo Atlético-GO.