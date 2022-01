Barreto acerta renovação com o Botafogo por dois anos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/01/2022 17:45

Rio - O Botafogo efetivou a permanência do volante Barreto, de 26 anos, com o Criciúma. O jogador acertou o contrato por mais duas temporadas no Alvinegro e viaja nesta segunda-feira para se apresentar ao clube carioca.

Na última temporada, o jogador foi cedido por empréstimo pelo Criciúma e garantiu a titularidade na campanha vitoriosa da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Barreto disputou 31 partidas e fez uma assistência.

Por outro lado, o Botafogo pode acertar uma saída do atacante Marcinho, que já assinou um pré-contrato com o CRB, onde irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Neste caso, ainda falta a rescisão do vínculo com o Alvinegro para poder ser anunciado oficialmente. Na última temporada, o jogador atuou pelo Vitória por empréstimo, e no clube alagoano está próximo de fechar em definitivo.

Atacante Marcinho assinou pré-contrato com o CRB Foto: Pietro Carpi/Vitória