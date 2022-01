Piris da Motta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/01/2022 01:19 | Atualizado 10/01/2022 01:21

O Flamengo está perto de sacramentar a venda de Piris da Motta ao Cerro Porteño, do Paraguai. Nos últimos dias, o time paraguaio realizou uma oferta ao Rubro-Negro para comprar o volante e tê-lo a partir de janeiro.

A diretoria gostou da oferta e está próxima de sacramentar a saída de Piris da Motta, pois entende que o tempo está ficando curto para conseguir, ao menos, diminuir o prejuízo com o jogador, que custou mais de 26 milhões de reais em 2018.

Como o vínculo de Piris vai até dezembro, ele, portanto, a partir de julho, poderá assinar pré-contrato com outro clube e sair de graça no fim de 2022. Com isso, o Flamengo deseja fazer negócio agora. Os valores ofertados pelo Cerro ainda não foram revelados, mas a reportagem apurou que é mais de US$ 1 milhão, cerca de R$ 6 milhões.

Piris da Motta tem noção que é carta fora do baralho no Flamengo e que dificilmente terá espaço em 2022 e, por isso, vê com bons olhos uma saída, sobretudo para o seu país de origem. No meio de 2021, o paraguaio chegou a receber proposta do Yokohama, do Japão, mas não aceitou.