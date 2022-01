Weverton mostrou muita vontade de vestir a camisa do Vasco - Venê Casagrande

Weverton mostrou muita vontade de vestir a camisa do VascoVenê Casagrande

Publicado 10/01/2022 16:09

Anunciado de forma oficial como reforço do Vasco nesta segunda-feira, o lateral-direito Weverton, de 22 anos e contratado por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, desembarcou no Rio de Janeiro com sede de vitória e vontade de mostrar o seu potencial. Pelo menos foi o que ele garantiu em entrevista exclusiva à "Coluna do Venê", no desembarque na Cidade Maravilhosa, ao dizer que "dará o sangue":

"A grande expectativa é começar a jogar logo, conhecer os meus companheiros de equipe, conhecer o clube, a grandeza do clube, que é o Vasco. Falo para a torcida que vou honrar o manto do clube e vou dar o meu sangue dentro de campo."

Antes de aceitar a oferta do Vasco, Weverton recebeu propostas de outros clubes que vão disputar a Série A em 2022, diferentemente do Cruz-maltino, que brigará para conseguir o acesso à elite. O jovem lateral-direito explicou a decisão e ressaltou a história do clube carioca:

"Primeiro de tudo é a grandeza do clube. Vários jogadores já passaram pelo Vasco e que são referências no futebol brasileiro e mundial também. Pelo o que o Vasco tem, os títulos, isso favoreceu demais eu vir para cá e ser feliz no Vasco da Gama."

Weverton também revelou que conversou com Edimar, outro atleta contratado pelo Vasco junto ao Red Bull Bragantino. Segundo ele, o agora companheiro de São Januário deu boas referências sobre o clube.

"Sim. Falei com Edimar, perguntei a estrutura do clube. Ele disse que as pessoas recebem bem no dia a dia. Isso favorece ao jogador demais. Muito bom para o atleta."

Para os torcedores vascaínos que ainda não conhecem a qualidades de Weverton, o próprio fez questão de se apresentar e mostrou personalidade ao falar que tem ousadia.

"Quero dizer que sou um jogador ousado e tenho personalidade no que faço. Na parte defensiva sou um jogador que venho evoluindo muito. E na parte ofensiva eu sou muito agressivo."

DETALHES DO CONTRATO:

Weverton chegou ao Vasco por empréstimo até dezembro, com o clube carioca bancando o salário de forma integral e sem opção de compra junto ao Red Bull Bragantino, clube dono dos direitos federativos do lateral até 2024, quando acaba o vínculo.