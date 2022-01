Matheus Barbosa está por detalhes de assinar com o Vasco - Foto: Bruno Corsino/ACG

Publicado 11/01/2022 18:11 | Atualizado 11/01/2022 18:15

O Vasco está próximo de acertar a contratação de Matheus Barbosa. A diretoria encaminhou o acerto com o volante e agora discute apenas "os últimos detalhes" para sacramentar do jogador do 27 anos. A negociação está em andamento há alguns dias e demorou para avançar porque envolvia Avaí, dono dos direitos federativos do atleta, e Atlético-GO, equipe que ele tinha vínculo de empréstimo até dezembro.

Porém, nesta terça-feira, o Atlético-GO topou ceder Matheus Barbosa ao Vasco, pois entende que, embora seja um jogador de potencial, ele não fará falta para 2022 por ser reserva imediato de Marlon Freitas. A boa relação de Adson Batista, presidente do Dragão, com Carlos Brazil, diretor do Vasco, pesou também na decisão.

"Está liberado, sim. A nossa relação (Atlético-GO com o Vasco) também ajudou. O jogador está livre para fechar com o Vasco", disse Adson em contato com o Jornal O Dia.

Depois da liberação do Atlético-GO, o empresário do atleta, Mauricio Nassif, se reuniu com o Avaí, que topou rescindir com Matheus Barbosa, e o jogador chegará ao Vasco em definitivo.

Agora, Vasco e Avaí negociam apenas a questão da divisão dos direitos econômicos de Matheus Barbosa. O Leão não conta o jogador para 2022 e não irá dificultar, mas entende que merece ficar com um percentual para uma futura venda. As partes garante que essa situação não terá entrave, e a operação perto de ser fechada.

Matheus Barbosa teve o nome aprovado pelo técnico Zé Ricardo, que entende que o volante se encaixa bem no esquema que deseja montar a equipe neste começo de temporada.