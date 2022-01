César - Daniel Castelo Branco

CésarDaniel Castelo Branco

Publicado 11/01/2022 18:37 | Atualizado 12/01/2022 07:40

O Flamengo já negociou a saída de seis jogadores (Piris, Bruno Viana, Vitor Gabriel, Hugo Moura, Max, João Lucas e Bill) e pode acertar o adeus de mais um nos próximos dias. A diretoria foi comunicada pelos agentes de César que o Coritiba tem interesse em contratá-lo e, com isso, enviará uma oferta em breve.

César tem contrato com o Flamengo até abril e está fora dos planos. Inclusive, em reunião em dezembro, antes mesmo de Bruno Spindel viajar à Europa para buscar Paulo Sousa, o diretor se reuniu com os representantes do goleiro e ouviu um pedido de renovação até dezembro de 2022, o que foi descartado.

A cúpula rubro-negra, portanto, autorizou os representantes de César a buscarem um destino para o goleiro, que é super bem quisto internamente, mas perdeu espaço e seria emprestado ao Atlético-GO no início de 2021, mas o atleta se machucou e precisou passar por cirurgia.

Os empresários de César, então, abriram conversas com o Coritiba, como um dos representantes, Tiago Guadagno, confirmou em contato com o Jornal O Dia. A diretoria do Coxa, por telefone, disse apenas que não pode falar de possíveis negociações.