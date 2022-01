Coluna do Venê

Flamengo é comunicado por agentes de César que Coritiba enviará oferta para ter o goleiro

Rubro-Negro não tem interesse em renovar com o jogador, que tem contrato até abril, mas quer manter percentual para liberá-lo antes do término do vínculo

Publicado 11/01/2022 18:37 | Atualizado há 5 horas