Léo Pereira - Paula Reis / Flamengo / Divulgação

Léo PereiraPaula Reis / Flamengo / Divulgação

Publicado 12/01/2022 15:26

O Cruz Azul, do México, está no mercado em busca de um zagueiro e, na última semana, demonstrou interesse na compra de Léo Pereira, do Flamengo, e entrou em contato com a diretoria rubro-negra para saber os valores para uma futura transação. A cúpula da equipe carioca não quis abrir negociação e garantiu aos representantes do time mexicano que deseja a permanência do defensor no elenco para 2022.

Essa não é a primeira vez que Léo Pereira, mesmo não vivendo o seu melhor momento na carreira, entra na mira de um clube do exterior. Em janelas anteriores, o Besiktas, da Turquia, também tentou o zagueiro do Flamengo, com direito a proposta oficial de empréstimo, mas a diretoria, na ocasião, recusou.

Recentemente, um clube brasileiro também conversou com o Flamengo a possibilidade de negociar o defensor. O Palmeiras, antes de contratar Murilo junto ao Lokomotiv, ainda em dezembro, conversou com o Rubro-Negro, mas percebeu que seria uma operação difícil de acontecer e teria que envolver outro jogador na transação. Com isso, o Verdão não avançou, como confirmou o próprio Anderson Barros em contato com a reportagem.

Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020, a pedido do então técnico da equipe Jorge Jesus, para substituir Pablo Marí, após se destacar pelo Athletico-PR. Ao todo, entre custos de operação, luvas e comissão, o zagueiro de 25 anos custou R$ 34,2 milhões.