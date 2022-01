Piris da Motta assina rescisão com Flamengo - Venê Casagrande

Publicado 12/01/2022 19:05 | Atualizado 12/01/2022 19:09

A passagem de Piris da Motta pelo Flamengo tem oficialmente um ponto final. O jogador, negociado com o Cerro Porteño, foi à Gávea, sede oficial do clube, para assinar a rescisão de contrato com o Rubro-Negro e ficar livre para fechar com o time paraguaio por dois anos.

A reportagem do Jornal O Dia esteve presente e conversou com Piris da Motta, que confirmou a saída para o Cerro Porteño (a entrevista vai ao ar em breve).

O Cerro Porteño vai desembolsar 1,2 milhões de dólares, cerca de 7 milhões de reais, entre pagamento ao Flamengo e comissão para empresários, para ter Piris da Motta. O Flamengo irá manter 20% dos direitos econômicos, 70% ficará com o time paraguaio e 10% com o atleta.

Piris da Motta tinha contrato com o Flamengo até dezembro, mas não estava nos planos da diretoria e comissão técnica de Paulo Sousa. A diretoria, portanto, topou negociar após chegar a um acordo nos valores e também na permanência de percentual de futura venda.