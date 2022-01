Kenedy não esperava retornar ao Chelsea no começo de 2022: 'Fui pego de surpresa. Foi o Flamengo que me avisou'

Kenedy garante que não esperava ser chamado de volta pelo Chelsea - Venê Casagrande

Kenedy garante que não esperava ser chamado de volta pelo ChelseaVenê Casagrande

Publicado 13/01/2022 07:49

Tudo aconteceu de maneira bem rápida. Em menos de 24h, Kenedy foi comunicado pelo Flamengo que teria que retornar o Chelsea, foi ao Ninho do Urubu se despedir dos companheiros e viajou para Londres para cumprir a ordem do time inglês, que, segundo o Rubro-Negro carioca e a assessoria do atleta, cumpriu uma cláusula prevista em contrato.

No embarque para Londres, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Kenedy conversou rapidamente com a reportagem do Jornal O Dia, que esteve presente no local para acompanhar a partida do atacante, agora-ex-Flamengo.

Na companhia do seu advogado, Diogo Souza, ele garantiu que foi pego de surpresa e que foi comunicado pelo próprio Flamengo. Ou seja, o Chelsea, em nenhum momento, conversou com o jogador antes de solicitar o retorno dele.

"Fui pego de surpresa. Fiquei sabendo ontem (terça) à noite por volta das 23h. Tudo muito rápido. Chelsea tinha um contrato com o Flamengo. Pediu para eu me apresentar e eu estou me apresentando. Foi o Flamengo que me avisou. Estou só cumprindo o contrato."

Na companhia do seu advogado, Kenedy embarcou para Londres. Antes, ele conversou conosco sobre a sua saída do Flamengo. Em breve divulgo a rápida entrevista que fizemos com o atacante, que foi comunicado ontem, por volta das 23h, que deveria retornar. pic.twitter.com/iaSAh96A4v — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 13, 2022

A reportagem apurou que Kenedy estava bem focado para tentar demonstrar o seu bom futebol neste começo de temporada. O fato de fazer uma pré-temporada completa era algo que o deixava confiante para voltar a brilhar em campo.

De volta ao Chelsea, Kenedy, em menos de cinco meses de Flamengo, disputou apenas 17 partidas, marcou um gol e uma assistência. A passagem relâmpago pelo clube pode não deixar saudade nos corações dos torcedores, mas certamente ficará a dúvida: como seria o desempenho com uma pré-temporada completa?

Com 25 anos, Kenedy foi comprado pelo Chelsea em 2015, mas nunca se firmou no gigante inglês e coleciona empréstimos para Watford, Newcastle, Getafe, Granada e, por último, Flamengo.