Coluna do Venê

Cruz Azul, do México, demonstra interesse em Léo Pereira, mas Flamengo não abre negociação e deseja permanência do zagueiro

Time mexicano está no mercado em busca de defensor e vê no jogador rubro-negro as qualidades necessárias para reforçar o elenco; Palmeiras também falou com o time carioca, em dezembro, sobre o atleta, mas desistiu por conta da dificuldade da operação

Publicado há 22 horas